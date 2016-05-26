RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3196319731983199

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  wolt450 написав:У Львові депозитку видали, як і обіцяли


розкажіть в деталях будь ласка
бо в мене інша (негативна) історія - обіцяли на вівторок - прийшов, - до побачення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3135
З нами з: 01.06.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:
  wolt450 написав:У Львові депозитку видали, як і обіцяли


розкажіть в деталях будь ласка
бо в мене інша (негативна) історія - обіцяли на вівторок - прийшов, - до побачення
Аналогічно,потім на п'ятницю...дзвоню:"Друже,розслабся,не раніше 20-их чисел"...
Якийсь сюр...

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
 
Повідомлень: 524
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:55

  greenozon написав:
  wolt450 написав:У Львові депозитку видали, як і обіцяли


розкажіть в деталях будь ласка
бо в мене інша (негативна) історія - обіцяли на вівторок - прийшов, - до побачення


Вівторок-електронка
середа - дзвінок
п'ятниця - отримав
Як в аптеці :wink:
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3081
З нами з: 07.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хотела зайти в интернет-банк, не нашла на страничке. Был вход еще пару дней назад. Непонятно...
Hella
 
Повідомлень: 810
З нами з: 25.08.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:11

Hella

справа зверху на головній сторінці банку

https://prnt.sc/l5kgoq

(перевірив -працює)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3135
З нами з: 01.06.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:13

Побачив депозит 20% :shock:

http://prntscr.com/l5kh7z

щось новеньке наче
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3135
З нами з: 01.06.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:25

Так все ж таки а "за рибу гроші". Вчора поповнила нову Депозитку, зняло 17 грн. Коли вернуть?
sonechko
 
Повідомлень: 166
З нами з: 23.02.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3196319731983199
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Google Feedfetcher, Vint і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6226, 6227, 6228
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
62270 7822259
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 жов, 2018 10:21
Stringer
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 600, 601, 602
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6014 1424735
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 жов, 2018 08:32
Фантом
РВС Банк 1 ... 12, 13, 14
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
133 15524
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 жов, 2018 06:35
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.