розкажіть в деталях будь ласка
бо в мене інша (негативна) історія - обіцяли на вівторок - прийшов, - до побачення
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
розкажіть в деталях будь ласка
бо в мене інша (негативна) історія - обіцяли на вівторок - прийшов, - до побачення
Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Аналогічно,потім на п'ятницю...дзвоню:"Друже,розслабся,не раніше 20-их чисел"...
Якийсь сюр...
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:55
Вівторок-електронка
середа - дзвінок
п'ятниця - отримав
Як в аптеці
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Суб 13 жов, 2018 10:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хотела зайти в интернет-банк, не нашла на страничке. Был вход еще пару дней назад. Непонятно...
Додано: Суб 13 жов, 2018 10:11
Hella
справа зверху на головній сторінці банку
(перевірив -працює)
Додано: Суб 13 жов, 2018 10:13
Побачив депозит 20%
щось новеньке наче
Додано: Суб 13 жов, 2018 10:25
Так все ж таки а "за рибу гроші". Вчора поповнила нову Депозитку, зняло 17 грн. Коли вернуть?
Додано: Суб 13 жов, 2018 12:55
Спасибо, значит - не видно на моем экране. Пару дней назад отображалось так же, как у Вас. Попробую через другой браузер.
З.Ы. Все то же. Правый край как срезан. Буду думать, что делать ). Виддилення та офисы вижу, и все.
Додано: Суб 13 жов, 2018 13:13
Сверните окно и сместите нижний полозок вправо до упора.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 13 жов, 2018 13:15
спасибо. Полозок уперся в правый край, но дальше офиса не уходит ).
Позвонила в банк, через пол часа перезвоню, они подумают, почему я так вижу ).
З. Ы. Уменьшила масштаб до 80%, теперь интернет-вход вижу. Но остальной текст мелкоскопический получается. Ну хоть пользоваться можно.
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