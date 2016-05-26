Ротшильды решили помочь российскому водочному магнату не платить по валютным долгам
Российский алкогольный и банковский магнат Рустам Тарико, задолжавший иностранным кредиторам 545 млн долларов, может получить помощь от инвестиционного дома Rothschild & Co. Тарико, разбогатевший на продажах водки "Русский стандарт", а затем основавший одноименный банк, в ноябре прошлого года не смог выполнить обязательства по валютным облигациям Russian Standard Ltd с погашением в 2022 году. Почти год переговоров с держатели бумаг, которые получили их в рамках реструктуризации долга банка "Русский стандарт", не принесли успеха. Теперь от имени Тарико в диалог с кредиторами вступила Rothschild & Co, сообщили Bloomberg два источника, знакомых с ситуацией. Инвесткомпания действует от имени российского бизнесмена, хотя формального мандата на сделку еще не получила, сообщили источники на условиях анонимности из-за непубличного характера информации. В феврале компания предложила либо выкуп этих бондов за 25% от номинала, либо выкуп за 20% с возможностью участия в прибыли банка. Держатели более четверти долга отвергли это предложение и попытались взыскать залог. Поскольку сделка по реструктуризации должна была быть одобрена держателями как минимум 75% облигаций, переговоры были сорваны. В сентябре Держатели еврооблигаций Russian Standard Ltd., залогом по которым являются 49% банка "Русский стандарт", написали письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором попросили у нее поддержки. "Русский стандарт" прибылен, а отказ эмитента Russian Standard платить и нежелание разрешить эту "неблагоприятную ситуацию" вызывает у держателей облигаций "недоумение и крайнее беспокойство", цитируют письмо "Ведомости". Инициативная группа также готова взыскать залог - 49% акций банка, но рассматривает это в качестве крайней меры. Инвесторы надеются, что ЦБ обратит внимание на ситуацию вокруг банка, и "будут очень благодарны, если ЦБ как регулятор российского финансового и банковского рынков посодействует в поиске выходов из ситуации, которые были бы приемлемы для всех сторон".
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guntherhouse777 написав:Какая то "Сосна с подарок"?) Что то новенькое)
Что там за сосна должна быть с такими условиями? И не написали даже сколько их штук. Зато написали, что могут сосну не дать, если закончатся, и ещё ряд оговорок-условий. Так может их всего 1 штука, и какая-нибудь настольная?
Может представитель нам прояснит, что там за сосна и сколько их штук?