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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3197319831993200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:41

Ротшильды решили помочь российскому водочному магнату не платить по валютным долгам
Российский алкогольный и банковский магнат Рустам Тарико, задолжавший иностранным кредиторам 545 млн долларов, может получить помощь от инвестиционного дома Rothschild & Co.
Тарико, разбогатевший на продажах водки "Русский стандарт", а затем основавший одноименный банк, в ноябре прошлого года не смог выполнить обязательства по валютным облигациям Russian Standard Ltd с погашением в 2022 году.
Почти год переговоров с держатели бумаг, которые получили их в рамках реструктуризации долга банка "Русский стандарт", не принесли успеха.
Теперь от имени Тарико в диалог с кредиторами вступила Rothschild & Co, сообщили Bloomberg два источника, знакомых с ситуацией.
Инвесткомпания действует от имени российского бизнесмена, хотя формального мандата на сделку еще не получила, сообщили источники на условиях анонимности из-за непубличного характера информации.
В феврале компания предложила либо выкуп этих бондов за 25% от номинала, либо выкуп за 20% с возможностью участия в прибыли банка.
Держатели более четверти долга отвергли это предложение и попытались взыскать залог. Поскольку сделка по реструктуризации должна была быть одобрена держателями как минимум 75% облигаций, переговоры были сорваны.
В сентябре Держатели еврооблигаций Russian Standard Ltd., залогом по которым являются 49% банка "Русский стандарт", написали письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором попросили у нее поддержки.
"Русский стандарт" прибылен, а отказ эмитента Russian Standard платить и нежелание разрешить эту "неблагоприятную ситуацию" вызывает у держателей облигаций "недоумение и крайнее беспокойство", цитируют письмо "Ведомости".
Инициативная группа также готова взыскать залог - 49% акций банка, но рассматривает это в качестве крайней меры.
Инвесторы надеются, что ЦБ обратит внимание на ситуацию вокруг банка, и "будут очень благодарны, если ЦБ как регулятор российского финансового и банковского рынков посодействует в поиске выходов из ситуации, которые были бы приемлемы для всех сторон".

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/rotshildy-reshili-pomoch-rossiyskomu-vodochnomu-magnatu-ne-platit-po-valyutnym-dolgam-1027622135
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:50

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Какая то "Сосна с подарок"?)
Что то новенькое)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:49

  guntherhouse777 написав:Какая то "Сосна с подарок"?)
Что то новенькое)

Что там за сосна должна быть с такими условиями? :)
И не написали даже сколько их штук. Зато написали, что могут сосну не дать, если закончатся, и ещё ряд оговорок-условий. Так может их всего 1 штука, и какая-нибудь настольная? :)

Может представитель нам прояснит, что там за сосна и сколько их штук?

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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  #<1 ... 3197319831993200
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