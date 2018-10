Ротшильды решили помочь российскому водочному магнату не платить по валютным долгам

Российский алкогольный и банковский магнат Рустам Тарико, задолжавший иностранным кредиторам 545 млн долларов, может получить помощь от инвестиционного дома Rothschild & Co.

Тарико, разбогатевший на продажах водки "Русский стандарт", а затем основавший одноименный банк, в ноябре прошлого года не смог выполнить обязательства по валютным облигациям Russian Standard Ltd с погашением в 2022 году.

Почти год переговоров с держатели бумаг, которые получили их в рамках реструктуризации долга банка "Русский стандарт", не принесли успеха.

Теперь от имени Тарико в диалог с кредиторами вступила Rothschild & Co, сообщили Bloomberg два источника, знакомых с ситуацией.

Инвесткомпания действует от имени российского бизнесмена, хотя формального мандата на сделку еще не получила, сообщили источники на условиях анонимности из-за непубличного характера информации.

В феврале компания предложила либо выкуп этих бондов за 25% от номинала, либо выкуп за 20% с возможностью участия в прибыли банка.

Держатели более четверти долга отвергли это предложение и попытались взыскать залог. Поскольку сделка по реструктуризации должна была быть одобрена держателями как минимум 75% облигаций, переговоры были сорваны.

В сентябре Держатели еврооблигаций Russian Standard Ltd., залогом по которым являются 49% банка "Русский стандарт", написали письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором попросили у нее поддержки.

"Русский стандарт" прибылен, а отказ эмитента Russian Standard платить и нежелание разрешить эту "неблагоприятную ситуацию" вызывает у держателей облигаций "недоумение и крайнее беспокойство", цитируют письмо "Ведомости".

Инициативная группа также готова взыскать залог - 49% акций банка, но рассматривает это в качестве крайней меры.

Инвесторы надеются, что ЦБ обратит внимание на ситуацию вокруг банка, и "будут очень благодарны, если ЦБ как регулятор российского финансового и банковского рынков посодействует в поиске выходов из ситуации, которые были бы приемлемы для всех сторон".