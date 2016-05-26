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guntherhouse777 написав:Какая то "Сосна с подарок"?) Что то новенькое)
Что там за сосна должна быть с такими условиями? И не написали даже сколько их штук. Зато написали, что могут сосну не дать, если закончатся, и ещё ряд оговорок-условий. Так может их всего 1 штука, и какая-нибудь настольная?
Может представитель нам прояснит, что там за сосна и сколько их штук?
greenozon написав:максимум - 20% ! більше лише монопес
Виплата квартальна...20% лише останній квартал. Максимум зараз в Фарсі 17,5% і для старших 55 років 18% на рік з врахуванням кишмишу по аХції (3,8% і 4,3%). аХція діє до 31 жовтня...
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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