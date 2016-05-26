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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3198319932003201>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:50

  greenozon написав:Побачив депозит 20% :shock:

http://prntscr.com/l5kh7z

щось новеньке наче

17 прОцентів...вже давно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:27

максимум - 20% !
більше лише монопес
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:28

Какая то "Сосна с подарок"?)
Что то новенькое)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:49

  guntherhouse777 написав:Какая то "Сосна с подарок"?)
Что то новенькое)

Что там за сосна должна быть с такими условиями? :)
И не написали даже сколько их штук. Зато написали, что могут сосну не дать, если закончатся, и ещё ряд оговорок-условий. Так может их всего 1 штука, и какая-нибудь настольная? :)

Может представитель нам прояснит, что там за сосна и сколько их штук?

http://www.forward-bank.com/about/actions/
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:46

Вкладчик1234 В этой акции они в первом слове букву "а" с буквой "у" спутали :wink:
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:49

Оригінальна назва акції, однозначно!


Подарунок – сувенірний виріб «Сосна», який надається Клієнтам за умовами цієї Програми

http://www.forward-bank.com/about/actio ... arunok.pdf

виявляється є більше 100 типів соссен!
яка із них акційна !?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 3146
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 23:09

От сосны иголочку

https://youtu.be/ZwJ_KUES9Yw?t=54
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам»
https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:42

  greenozon написав:максимум - 20% !
більше лише монопес

Виплата квартальна...20% лише останній квартал.
Максимум зараз в Фарсі 17,5% і для старших 55 років 18% на рік з врахуванням кишмишу по аХції (3,8% і 4,3%).
аХція діє до 31 жовтня...
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:14

В ІБ по Депозитці пише 14% на залишок...очепятка? :(
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:22

  Квесторе_поверніться написав:В ІБ по Депозитці пише 14% на залишок...очепятка? :(


Завжди так пише... але і сам ніколи не перераховував по якій ставці рахують на остаток :oops:
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