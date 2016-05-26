20% річних
всі решту нервово курять в тамбурі
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 12:27
Форвард - лідер!
20% річних
всі решту нервово курять в тамбурі
Додано: Сер 17 жов, 2018 12:37
Таких "ступенчатых" депозитов полно в разных банках.
По факту 17% годовых минус налог
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:07
не так вже і полно
хто ще дає >=20 на фініші? (крім спортивного монокота)
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:08
Ну і виплата щоквартально зменшує привабливість депо.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:10
про які квартали мова?
виплата в кінці строку
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Там задекларовано
1 рік 20%
2 рік 22%
3 рік 24%
4 рік 26%
Відсотки щорічно
1 рік = 360 днів
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:19
Це де?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:22
Квесторе_поверніться
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:26
Дякую за інфо.
Базову ставку в 20% можуть знизити ...наприклад до 16%...і 2 рік буде вже 18%.
Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:34
Так
Щось мені з ТАС "щастить"
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