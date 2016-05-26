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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3199320032013202>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:27

Форвард - лідер!
20% річних

всі решту нервово курять в тамбурі :)

http://prntscr.com/l71o2e
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:37

  greenozon написав:Форвард - лідер!
20% річних

всі решту нервово курять в тамбурі :)

http://prntscr.com/l71o2e

Таких "ступенчатых" депозитов полно в разных банках.
По факту 17% годовых минус налог
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:07

не так вже і полно
хто ще дає >=20 на фініші? (крім спортивного монокота)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:08

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:Форвард - лідер!
20% річних

всі решту нервово курять в тамбурі :)

http://prntscr.com/l71o2e

Таких "ступенчатых" депозитов полно в разных банках.
По факту 17% годовых минус налог

Ну і виплата щоквартально зменшує привабливість депо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:10

про які квартали мова?
виплата в кінці строку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Ну і виплата щоквартально зменшує привабливість депо.
Там задекларовано
1 рік 20%
2 рік 22%
3 рік 24%
4 рік 26%
Відсотки щорічно
1 рік = 360 днів
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:19

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і виплата щоквартально зменшує привабливість депо.
Там задекларовано
1 рік 20%
2 рік 22%
3 рік 24%
4 рік 26%
Відсотки щорічно
1 рік = 360 днів

Це де?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:22

Квесторе_поверніться https://prnt.sc/l71o2e
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:26

  BBC написав:Квесторе_поверніться https://prnt.sc/l71o2e

Дякую за інфо.
Базову ставку в 20% можуть знизити ...наприклад до 16%...і 2 рік буде вже 18%.
Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:34

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Квесторе_поверніться https://prnt.sc/l71o2e

Дякую за інфо.
Базову ставку в 20% можуть знизити ...наприклад до 16%...і 2 рік буде вже 18%.
Ні?

Так
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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