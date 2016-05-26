Додано: Сер 17 жов, 2018 14:23

Aps, це Ви про квартальний в якому є така підстава.

2.2. В кожному випадку автоматичного подовження (пролонгації) Договору, якщо це передбачено п. 2.1. Договору, Банк нараховує

проценти на Суму Вкладу протягом нового Строку Вкладу, що відповідає Строку Вкладу, вказаному в п. 2.1 Договору, на умовах та за

процентною ставкою, що діє в Банку на день пролонгації Договору для банківських вкладів з відповідною назвою та може відрізнятись від

Ставки, встановленої п.2.1. Договору для першопочаткового Строку Вкладу.