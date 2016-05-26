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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3199320032013202

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:38

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Квесторе_поверніться https://prnt.sc/l71o2e

Дякую за інфо.
Базову ставку в 20% можуть знизити ...наприклад до 16%...і 2 рік буде вже 18%.
Ні?


Мабуть 360 дней имелось в ввиду итого с учетом тех трех заявленных пролонгаций.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:11

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Квесторе_поверніться https://prnt.sc/l71o2e

Дякую за інфо.
Базову ставку в 20% можуть знизити ...наприклад до 16%...і 2 рік буде вже 18%.
Ні?


Мабуть 360 дней имелось в ввиду итого с учетом тех трех заявленных пролонгаций.

Ні. Там є 4 депо. 90, 180,270 та 360 днів.
Зі стартовими 14%, 16%, 18 % та 20%.
Всі 4 депо 3 рази пролонгуються з +2%.
Виплата в кінці перед пролонгацією.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Aps написав:
Мабуть 360 дней имелось в ввиду итого с учетом тех трех заявленных пролонгаций.

Ні. Там є 4 депо. 90, 180,270 та 360 днів.
Зі стартовими 14%, 16%, 18 % та 20%.
Всі 4 депо 3 рази пролонгуються з +2%.
Виплата в кінці перед пролонгацією.


На сайте пишут что то стартовые, но после очередной пролонгации.
Короткостроковий вклад зі зростаючою процентною ставкою при кожній пролонгації вкладу.
Строк вкладу: 90 днів.
Автопролонгація: передбачена. При кожному автоматичному подовженні (пролонгації) Договору, ставка збільшується на 2,00% річних. Максимальна кількість пролонгацій – 3 рази.


http://www.forward-bank.com/deposits/oschadnyi/
http://www.forward-bank.com/zagalnu_tarufu_za_depozutamu4.pdf

Или то какой другой депозит?
Но 20% на год это слишком пока еще выглядит. Могут и пальчиком пригоризить. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:23

Aps, це Ви про квартальний в якому є така підстава.
2.2. В кожному випадку автоматичного подовження (пролонгації) Договору, якщо це передбачено п. 2.1. Договору, Банк нараховує
проценти на Суму Вкладу протягом нового Строку Вкладу, що відповідає Строку Вкладу, вказаному в п. 2.1 Договору, на умовах та за
процентною ставкою, що діє в Банку на день пролонгації Договору для банківських вкладів з відповідною назвою та може відрізнятись від
Ставки, встановленої п.2.1. Договору для першопочаткового Строку Вкладу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Aps написав:Но 20% на год это слишком пока еще выглядит. Могут и пальчиком пригоризить.

Ну так умови не оХвіційні...НБУ ні слухом ні духом.
Є лише депо на 90 днів...все інше криворукість кодерів Фарса. :(
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 17 жов, 2018 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:29

Статус заявки - Отказана. Некорректный период депозита 360D. Разрешенные периоды: 90 дн.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:34

  Квесторе_поверніться написав:Статус заявки - Отказана. Некорректный период депозита 360D. Разрешенные периоды: 90 дн.


Видать и слухом и духом. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Привіт,отримав вистраждальну Депозитку...такі питання:як дізнатися # самого рахунку по ній 2625/2620 і чи можна напряму на неї СЕП закидувати монети?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:44

  t-step написав:Привіт,отримав вистраждальну Депозитку...такі питання:як дізнатися # самого рахунку по ній 2625/2620 і чи можна напряму на неї СЕП закидувати монети?

2620....В ІБ.
Напряму безнал заходить.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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