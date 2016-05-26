Дякую за інфо. Базову ставку в 20% можуть знизити ...наприклад до 16%...і 2 рік буде вже 18%. Ні?
Мабуть 360 дней имелось в ввиду итого с учетом тех трех заявленных пролонгаций.
Ні. Там є 4 депо. 90, 180,270 та 360 днів. Зі стартовими 14%, 16%, 18 % та 20%. Всі 4 депо 3 рази пролонгуються з +2%. Виплата в кінці перед пролонгацією.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Aps написав: Мабуть 360 дней имелось в ввиду итого с учетом тех трех заявленных пролонгаций.
Ні. Там є 4 депо. 90, 180,270 та 360 днів. Зі стартовими 14%, 16%, 18 % та 20%. Всі 4 депо 3 рази пролонгуються з +2%. Виплата в кінці перед пролонгацією.
На сайте пишут что то стартовые, но после очередной пролонгации.
Короткостроковий вклад зі зростаючою процентною ставкою при кожній пролонгації вкладу. Строк вкладу: 90 днів. Автопролонгація: передбачена. При кожному автоматичному подовженні (пролонгації) Договору, ставка збільшується на 2,00% річних. Максимальна кількість пролонгацій – 3 рази.
Aps, це Ви про квартальний в якому є така підстава. 2.2. В кожному випадку автоматичного подовження (пролонгації) Договору, якщо це передбачено п. 2.1. Договору, Банк нараховує проценти на Суму Вкладу протягом нового Строку Вкладу, що відповідає Строку Вкладу, вказаному в п. 2.1 Договору, на умовах та за процентною ставкою, що діє в Банку на день пролонгації Договору для банківських вкладів з відповідною назвою та може відрізнятись від Ставки, встановленої п.2.1. Договору для першопочаткового Строку Вкладу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Статус заявки - Отказана. Некорректный период депозита 360D. Разрешенные периоды: 90 дн.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
t-step написав:Привіт,отримав вистраждальну Депозитку...такі питання:як дізнатися # самого рахунку по ній 2625/2620 і чи можна напряму на неї СЕП закидувати монети?
2620....В ІБ. Напряму безнал заходить.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.