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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вхід безкоштовний?
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:32
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:43
Зато 1,7% по евро и долару на ГОД. Что то знает Тарико о гривне.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:52
ДідЯша нічого не знає...а Ви про Таріко.
Курс формує ринок.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:58
Таріко ринок розуміє, а дядяша що скаже пап то й робе.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 17 жов, 2018 16:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
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