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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3200320132023203

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вхід безкоштовний?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:32

  t-step написав:Вхід безкоштовний?

Куди?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25717
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:43

  Aps написав:Но 20% на год это слишком пока еще выглядит. Могут и пальчиком пригоризить. :)

Зато 1,7% по евро и долару на ГОД. Что то знает Тарико о гривне.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13838
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Подякував: 1050 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:52

  BBC написав:
  Aps написав:Но 20% на год это слишком пока еще выглядит. Могут и пальчиком пригоризить. :)

Зато 1,7% по евро и долару на ГОД. Что то знает Тарико о гривне.

ДідЯша нічого не знає...а Ви про Таріко. :wink:
Курс формує ринок.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25717
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:58

Таріко ринок розуміє, а дядяша що скаже пап то й робе.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13838
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 1144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:
  t-step написав:Вхід безкоштовний?

Куди?
На Депозитку?
t-step
 
Повідомлень: 527
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:31

t-step

Так. Без коміссії.
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jay2004
 
Повідомлень: 1410
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:06

Яким макаром банка компенсує комісії банки донора при переказі коштів на Депозитку?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:07

  Квесторе_поверніться написав:Яким макаром банка компенсує комісії банки донора при переказі коштів на Депозитку?


Никак.
А когда то платил 1,5% за вход по СЭПу, но те сказочные времена давно закончились. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 3200320132023203
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