Квесторе_поверніться написав:З Бонусом до Крок назустріч базовий якась чехарда в банці. Які актуальні % кишмишу? Де шановний Офпред...може розтлумачити?
Там вообще непонятно с бонусами. Пенсионный - максимальные % на пол года - 15,5, но при этом нет бонуса - так мне сказали. . Так как пенс.удостоверение есть, дали 1,5% при вкладе на пол года именно Крок назустрич. Ставка основная 15,5% на пол года, бонус выплачивается три раза.
Дома засомневались, но колл центр подтвердил, что пенсионному вкладу бонусы не положены, там чистые 15,5%. Причем девушка путалась и с трудом сравнивала два вклада (пенсионный и крок базовый назустрич).
Перед нами был мужчина, он оформлял пенсионный на год - 13,7% плюс бонус. Почему в его случае этот бонус в отделении был, неясно.
Я бы тоже послушала официального представителя, тк. сомнения, то ли оформили, имеются. Почему не предложили бонус на пол года к пенсионному? Хотя, если в результате проценты одни и те же, то Крок базовый назустрич выгоднее, т.к. у него есть возможность пополнения.
Кишмиш лише до кроку назустріч базовому. На півроку вже 15.5% +2,2% кишмишу (3 траншами). Вроді. Але офПред пішов в підпілля...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.