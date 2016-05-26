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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3201320232033204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:39

  Hella написав:
  Квесторе_поверніться написав:З Бонусом до Крок назустріч базовий якась чехарда в банці.
Які актуальні % кишмишу?
Де шановний Офпред...може розтлумачити?


Там вообще непонятно с бонусами.
Пенсионный - максимальные % на пол года - 15,5, но при этом нет бонуса - так мне сказали. .
Так как пенс.удостоверение есть, дали 1,5% при вкладе на пол года именно Крок назустрич. Ставка основная 15,5% на пол года, бонус выплачивается три раза.

Дома засомневались, но колл центр подтвердил, что пенсионному вкладу бонусы не положены, там чистые 15,5%. Причем девушка путалась и с трудом сравнивала два вклада (пенсионный и крок базовый назустрич).

Перед нами был мужчина, он оформлял пенсионный на год - 13,7% плюс бонус. Почему в его случае этот бонус в отделении был, неясно.

Я бы тоже послушала официального представителя, тк. сомнения, то ли оформили, имеются. Почему не предложили бонус на пол года к пенсионному?
Хотя, если в результате проценты одни и те же, то Крок базовый назустрич выгоднее, т.к. у него есть возможность пополнения.

Кишмиш лише до кроку назустріч базовому.
На півроку вже 15.5% +2,2% кишмишу (3 траншами). Вроді.
Але офПред пішов в підпілля...мабуть. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:53

Доброго времени суток уважаемым форумчанам!
Подскажите, пожалуйста, по карте «EasyPay», где можно увидеть тарифы?
В частности, интересует пополнение по P2P и снятие собственных и кредитных средств.

Огромное спасибо всем ответившим!
ShtormK
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 21:30

  t-step написав:Привіт,отримав вистраждальну Депозитку...такі питання:як дізнатися # самого рахунку по ній 2625/2620 і чи можна напряму на неї СЕП закидувати монети?


вітаю колего!
і моя Деопзитка сьогодні появилась
величезне спасибі оф. представнику - ДЯКУЮ.

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+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 21:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:
  t-step написав:Привіт,отримав вистраждальну Депозитку...такі питання:як дізнатися # самого рахунку по ній 2625/2620 і чи можна напряму на неї СЕП закидувати монети?


вітаю колего!
і моя Деопзитка сьогодні появилась
величезне спасибі оф. представнику - ДЯКУЮ.

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Вітаю!Мені ж оф.представник геть жодної допомоги не надав,лише власна наполегливість!!!
Доречі,старожили,чи є сенс додатково до Депозитки відкривати поточний/ощадний рахунки і яка між ними принципова різниця?
t-step
 
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