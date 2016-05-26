Hella написав:

Квесторе_поверніться написав: З Бонусом до Крок назустріч базовий якась чехарда в банці.

Які актуальні % кишмишу?

Де шановний Офпред...може розтлумачити? З Бонусом до Крок назустріч базовий якась чехарда в банці.Які актуальні % кишмишу?Де шановний Офпред...може розтлумачити?

Там вообще непонятно с бонусами.Пенсионный - максимальные % на пол года - 15,5, но при этом нет бонуса - так мне сказали. .Так как пенс.удостоверение есть, дали 1,5% при вкладе на пол года именно Крок назустрич. Ставка основная 15,5% на пол года, бонус выплачивается три раза.Дома засомневались, но колл центр подтвердил, что пенсионному вкладу бонусы не положены, там чистые 15,5%. Причем девушка путалась и с трудом сравнивала два вклада (пенсионный и крок базовый назустрич).Перед нами был мужчина, он оформлял пенсионный на год - 13,7% плюс бонус. Почему в его случае этот бонус в отделении был, неясно.Я бы тоже послушала официального представителя, тк. сомнения, то ли оформили, имеются. Почему не предложили бонус на пол года к пенсионному?Хотя, если в результате проценты одни и те же, то Крок базовый назустрич выгоднее, т.к. у него есть возможность пополнения.