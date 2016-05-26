Квесторе_поверніться написав:З Бонусом до Крок назустріч базовий якась чехарда в банці. Які актуальні % кишмишу? Де шановний Офпред...може розтлумачити?
Там вообще непонятно с бонусами. Пенсионный - максимальные % на пол года - 15,5, но при этом нет бонуса - так мне сказали. . Так как пенс.удостоверение есть, дали 1,5% при вкладе на пол года именно Крок назустрич. Ставка основная 15,5% на пол года, бонус выплачивается три раза.
Дома засомневались, но колл центр подтвердил, что пенсионному вкладу бонусы не положены, там чистые 15,5%. Причем девушка путалась и с трудом сравнивала два вклада (пенсионный и крок базовый назустрич).
Перед нами был мужчина, он оформлял пенсионный на год - 13,7% плюс бонус. Почему в его случае этот бонус в отделении был, неясно.
Я бы тоже послушала официального представителя, тк. сомнения, то ли оформили, имеются. Почему не предложили бонус на пол года к пенсионному? Хотя, если в результате проценты одни и те же, то Крок базовый назустрич выгоднее, т.к. у него есть возможность пополнения.
Кишмиш лише до кроку назустріч базовому. На півроку вже 15.5% +2,2% кишмишу (3 траншами). Вроді. Але офПред пішов в підпілля...мабуть.
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t-step написав:Привіт,отримав вистраждальну Депозитку...такі питання:як дізнатися # самого рахунку по ній 2625/2620 і чи можна напряму на неї СЕП закидувати монети?
вітаю колего! і моя Деопзитка сьогодні появилась величезне спасибі оф. представнику - ДЯКУЮ.
Вітаю!Мені ж оф.представник геть жодної допомоги не надав,лише власна наполегливість!!! Доречі,старожили,чи є сенс додатково до Депозитки відкривати поточний/ощадний рахунки і яка між ними принципова різниця?
ShtormK написав:Доброго времени суток уважаемым форумчанам! Подскажите, пожалуйста, по карте «EasyPay», где можно увидеть тарифы? В частности, интересует пополнение по P2P и снятие собственных и кредитных средств.
Огромное спасибо всем ответившим!
МАю Ізюдебет. Поповнення з Ізясайта без комісії. Зняття готівки вроді 1% (ніхто так не знімає) через каси Фарсу і банкомати. По Ізякредит свої аналогічно...мабуть. А зняття кредитних вжарять прОцентів 4...так собі міркую. А потестити ні?
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Напряму СЕПом... шановні тут "барсуки",кажуть,що безкоштовно!!!
Щоб знайти спосіб поповнення з комісією слід дуже постаратися.
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