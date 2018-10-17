Квесторе_поверніться написав: t-step написав:
greenozon написав:Дуже просте питання - ви вивчали тарифи до Депозитки?...
Напряму СЕПом... шановні тут "барсуки",кажуть,що безкоштовно!!!
Щоб знайти спосіб поповнення з комісією слід дуже постаратися.
Например, получение бонуса от minfin:
18. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України (17) - 1.5%
(17) Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок.