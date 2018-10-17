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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 06:42
Квесторе_поверніться написав: t-step написав:
greenozon написав:Дуже просте питання - ви вивчали тарифи до Депозитки?...
Напряму СЕПом... шановні тут "барсуки",кажуть,що безкоштовно!!!
Щоб знайти спосіб поповнення з комісією слід дуже постаратися.
Например, получение бонуса от minfin:
18. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України (17) - 1.5%
(17) Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 09:58
Квесторе_поверніться написав:
З Бонусом до Крок назустріч базовий якась чехарда в банці.
Які актуальні % кишмишу?
Де шановний Офпред...може розтлумачити?
Шановні, розмір Винагороди в межах Акції «Бонус за поточними рахунками» становить в залежності від строку, на який відкрито Договір банківського вкладу, на який безготівково перераховуються кошти з поточного рахунку відкритого в Банку:
• 0,55% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 90 днів,
• 0,80% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 180 днів,
• 3,80% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 367 днів,
• 3,20% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 734 дні.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:29
Support BForward написав: Квесторе_поверніться написав:
З Бонусом до Крок назустріч базовий якась чехарда в банці.
Які актуальні % кишмишу?
Де шановний Офпред...може розтлумачити?
Шановні, розмір Винагороди в межах Акції «Бонус за поточними рахунками» становить в залежності від строку, на який відкрито Договір банківського вкладу, на який безготівково перераховуються кошти з поточного рахунку відкритого в Банку:
• 0,55% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 90 днів,
• 0,80% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 180 днів,
• 3,80% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 367 днів,
• 3,20% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 734 дні.
Т.е. если размещается грн на 2 года, то за первый год будет 16,9+3,2=20,1%, второй 16,9, средняя 18,5%?
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Чет 18 жов, 2018 09:52
THB
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