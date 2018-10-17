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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3202320332043205

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 06:42

  Квесторе_поверніться написав:
  t-step написав:
greenozon написав:Дуже просте питання - ви вивчали тарифи до Депозитки?...
Напряму СЕПом... шановні тут "барсуки",кажуть,що безкоштовно!!!
Щоб знайти спосіб поповнення з комісією слід дуже постаратися.
Например, получение бонуса от minfin:
18. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України (17) - 1.5%

(17) Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що надійшли, стають доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок.
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:58

  Квесторе_поверніться написав:З Бонусом до Крок назустріч базовий якась чехарда в банці.
Які актуальні % кишмишу?
Де шановний Офпред...може розтлумачити?


Шановні, розмір Винагороди в межах Акції «Бонус за поточними рахунками» становить в залежності від строку, на який відкрито Договір банківського вкладу, на який безготівково перераховуються кошти з поточного рахунку відкритого в Банку:
• 0,55% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 90 днів,
• 0,80% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 180 днів,
• 3,80% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 367 днів,
• 3,20% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 734 дні.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:29

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:З Бонусом до Крок назустріч базовий якась чехарда в банці.
Які актуальні % кишмишу?
Де шановний Офпред...може розтлумачити?


Шановні, розмір Винагороди в межах Акції «Бонус за поточними рахунками» становить в залежності від строку, на який відкрито Договір банківського вкладу, на який безготівково перераховуються кошти з поточного рахунку відкритого в Банку:
• 0,55% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 90 днів,
• 0,80% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 180 днів,
• 3,80% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 367 днів,
• 3,20% від суми Операції за продуктом «Крок назустріч базовий» на строк 734 дні.


Т.е. если размещается грн на 2 года, то за первый год будет 16,9+3,2=20,1%, второй 16,9, средняя 18,5%?
AlexSV
 
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