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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:33
clientage написав: J написав:Support BForward
подскажите как заказать получение выписки по карте Депозитка на електронную почту? (пункт 7.2 тарифов)
звякнуть 0800
а если нема мыла в базе, то лучше через запрос в ИБ
я звякнул, хлопец сказал что услуга по этой карте не предоставляется
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J
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