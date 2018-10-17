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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3203320432053206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:33

  clientage написав:
  J написав:Support BForward
подскажите как заказать получение выписки по карте Депозитка на електронную почту? (пункт 7.2 тарифов)

звякнуть 0800
а если нема мыла в базе, то лучше через запрос в ИБ

я звякнул, хлопец сказал что услуга по этой карте не предоставляется
J
 
Повідомлень: 4083
З нами з: 19.01.08
Подякував: 15 раз.
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  #<1 ... 3203320432053206
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