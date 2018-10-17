я звякнул, хлопец сказал что услуга по этой карте не предоставляется
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:33
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:53
Доброго дня. Перевіряємо, у чому полягає проблема.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Чет 18 жов, 2018 16:20
фин мон
Подскажите, будут ли вопросы у Фарса если 1 раз в 7 дней на 3-4 дня заганять на депозитку 100к, а потом по СЕПу забирать?
Додано: Чет 18 жов, 2018 16:22
Будуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 18 жов, 2018 16:22
Будут!
Критичным является оборот порядка 100..150К в течение любых 30дн на протяжении последних 90 дней. Тем более, шо "заганять" эт я так понимаю по р2р - обезличенные переводы - аХтуНГ! Готовьте доки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 18 жов, 2018 16:26
Вы можете подключить данную услугу, позвонив в Колл-центр, либо написав заявление в отделении.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Чет 18 жов, 2018 16:32
J, пожалуйста, напишите Ваш номер телефона на abutenko@forward-bank.com для более детального выяснения ситуации.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Чет 18 жов, 2018 17:16
Кишмиш лише до кроку назустріч базовому.
На півроку вже 15.5% +2,2% кишмишу (3 траншами). Вроді.
Але офПред пішов в підпілля...мабуть. [/quote]
Оформляла 16 числа.
За один день повысили?
Сегодня, 18-го, пришло смс, оформляйте депозит, +1% к ставке.
Что-то странное творится. Слишком быстрые изменения.
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