RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3203320432053206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:33

  clientage написав:
  J написав:Support BForward
подскажите как заказать получение выписки по карте Депозитка на електронную почту? (пункт 7.2 тарифов)

звякнуть 0800
а если нема мыла в базе, то лучше через запрос в ИБ

я звякнул, хлопец сказал что услуга по этой карте не предоставляется
J
 
Повідомлень: 4086
З нами з: 19.01.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:53

  greenozon написав:Support BForward



Добрий день шановний представник банку!
в ІБ, при кліку на кнопці "Посмотреть другие предложения" http://prntscr.com/l7gqzz

появляється сторінка із помилкою - http://prntscr.com/l7gqbq

Доброго дня. Перевіряємо, у чому полягає проблема.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2647
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:20

фин мон

Подскажите, будут ли вопросы у Фарса если 1 раз в 7 дней на 3-4 дня заганять на депозитку 100к, а потом по СЕПу забирать?
Sergion
 
Повідомлень: 372
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:22

  Sergion написав:Подскажите, будут ли вопросы у Фарса если 1 раз в 7 дней на 3-4 дня заганять на депозитку 100к, а потом по СЕПу забирать?

Будуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25730
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:22

  Sergion написав:Подскажите, будут ли вопросы у Фарса если 1 раз в 7 дней на 3-4 дня заганять на депозитку 100к, а потом по СЕПу забирать?

Будут!
Критичным является оборот порядка 100..150К в течение любых 30дн на протяжении последних 90 дней. Тем более, шо "заганять" эт я так понимаю по р2р - обезличенные переводы - аХтуНГ! Готовьте доки :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25951
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2927 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:26

  J написав:Support BForward
подскажите как заказать получение выписки по карте Депозитка на електронную почту? (пункт 7.2 тарифов)

Вы можете подключить данную услугу, позвонив в Колл-центр, либо написав заявление в отделении.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2647
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:32

  J написав:
  clientage написав:
  J написав:Support BForward
подскажите как заказать получение выписки по карте Депозитка на електронную почту? (пункт 7.2 тарифов)

звякнуть 0800
а если нема мыла в базе, то лучше через запрос в ИБ

я звякнул, хлопец сказал что услуга по этой карте не предоставляется

J, пожалуйста, напишите Ваш номер телефона на abutenko@forward-bank.com для более детального выяснения ситуации.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2647
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:16

  Квесторе_поверніться написав:

Кишмиш лише до кроку назустріч базовому.
На півроку вже 15.5% +2,2% кишмишу (3 траншами). Вроді.
Але офПред пішов в підпілля...мабуть. :)[/quote]

Оформляла 16 числа.
За один день повысили?
Сегодня, 18-го, пришло смс, оформляйте депозит, +1% к ставке.
Что-то странное творится. Слишком быстрые изменения.
Hella
 
Повідомлень: 814
З нами з: 25.08.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:26

  Hella написав:Оформляла 16 числа.
За один день повысили?
Сегодня, 18-го, пришло смс, оформляйте депозит, +1% к ставке.
Что-то странное творится. Слишком быстрые изменения.

Ничего странного. Сегодня многие получили такие сообщения.
Я открывала три месяца назад.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3417
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Hella написав:Сегодня, 18-го, пришло смс, оформляйте депозит, +1% к ставке.
Что-то странное творится. Слишком быстрые изменения.


це стандартна осіння акція ФОрварду - хто має існуючий (старий) депозит відкритий до такого-то числа, тому банк робить лояльність - +1% !
ну а чо, круто, іншим банчикам слабо таке зробити!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3156
З нами з: 01.06.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3203320432053206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66, vollena71 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6248, 6249, 6250
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
62491 7843607
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 21:25
BBC
ВТБ Банк 1 ... 1325, 1326, 1327
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13260 2573709
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 15:28
IMPRINTER
ОТП БАНК 1 ... 551, 552, 553
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5524 1316088
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 14:25
Козак-характерник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4816)
18.10.2018 23:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.