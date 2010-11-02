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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3204320532063207

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Меня просто смутило то, что каждый день новые условия.
Приходили смс-ки про бонус к пенсионному. Когда пришли - уже нет.
Но есть к другому. На следующий день, по словам Квесторе_поверніться, уже 2,2% бонус. Потом еще смс. Все это сбивает с толку.
Hella
 
Повідомлень: 815
З нами з: 25.08.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:05

Вопрос к старожилам банка.
Интересует кредитная карта «Easypay». Пополнение карты по P2P - с комиссией или без?
Также интересует снятие своих и кредитных средств тоже по P2P - с какой комиссией?
Подскажите, пожалуйста, в тарифах на сайте не нашел, а на ГЛ дозвониться невозможно, все время "нет свободных операторов".
Спасибо.
ShtormK
 
Повідомлень: 38
З нами з: 12.05.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:50

  ShtormK написав:Вопрос к старожилам банка.
Интересует кредитная карта «Easypay». Пополнение карты по P2P - с комиссией или без?
Также интересует снятие своих и кредитных средств тоже по P2P - с какой комиссией?
Подскажите, пожалуйста, в тарифах на сайте не нашел, а на ГЛ дозвониться невозможно, все время "нет свободных операторов".
Спасибо.

У форварда две линии: общая 0 800 300 880 и карточная 0 800 301 003. Тарифы скорее всего стандартные (зачисление бесплатно, списание кредитных 4%).
Bosstone
 
Повідомлень: 936
З нами з: 21.04.10
Подякував: 541 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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  #<1 ... 3204320532063207
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ShtormK

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