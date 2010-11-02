RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3204320532063207

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Меня просто смутило то, что каждый день новые условия.
Приходили смс-ки про бонус к пенсионному. Когда пришли - уже нет.
Но есть к другому. На следующий день, по словам Квесторе_поверніться, уже 2,2% бонус. Потом еще смс. Все это сбивает с толку.
Hella
 
Повідомлень: 815
З нами з: 25.08.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:05

Вопрос к старожилам банка.
Интересует кредитная карта «Easypay». Пополнение карты по P2P - с комиссией или без?
Также интересует снятие своих и кредитных средств тоже по P2P - с какой комиссией?
Подскажите, пожалуйста, в тарифах на сайте не нашел, а на ГЛ дозвониться невозможно, все время "нет свободных операторов".
Спасибо.
ShtormK
 
Повідомлень: 38
З нами з: 12.05.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:50

  ShtormK написав:Вопрос к старожилам банка.
Интересует кредитная карта «Easypay». Пополнение карты по P2P - с комиссией или без?
Также интересует снятие своих и кредитных средств тоже по P2P - с какой комиссией?
Подскажите, пожалуйста, в тарифах на сайте не нашел, а на ГЛ дозвониться невозможно, все время "нет свободных операторов".
Спасибо.

У форварда две линии: общая 0 800 300 880 и карточная 0 800 301 003. Тарифы скорее всего стандартные (зачисление бесплатно, списание кредитных 4%).
Bosstone
 
Повідомлень: 936
З нами з: 21.04.10
Подякував: 541 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:41

Шось ніхто аХцію +2,25% кишмиша з понедідка ніхто не піарить.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25739
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:53

З понедідка :mrgreen:
починається сосна!

правда вчитавшись в її деталі - ого!
від 150К
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3159
З нами з: 01.06.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:03

  greenozon написав:З понедідка :mrgreen:
починається сосна!

правда вчитавшись в її деталі - ого!
від 150К

З 22 жовтня +2,25% кишмишу.
Ну і інша аХція в Фарсі в розпалі - +1% до депо.
А сосну - в топку.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25739
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1313 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3204320532063207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 37, 38, 39
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
385 47831
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 17:09
greenozon
Банк Глобус 1 ... 403, 404, 405
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4046 558427
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 16:48
clientage
Альфа-Банк 1 ... 6252, 6253, 6254
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
62533 7846989
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 16:39
Cler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.