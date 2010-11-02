Меня просто смутило то, что каждый день новые условия.
Приходили смс-ки про бонус к пенсионному. Когда пришли - уже нет.
Но есть к другому. На следующий день, по словам Квесторе_поверніться, уже 2,2% бонус. Потом еще смс. Все это сбивает с толку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Меня просто смутило то, что каждый день новые условия.
Приходили смс-ки про бонус к пенсионному. Когда пришли - уже нет.
Но есть к другому. На следующий день, по словам Квесторе_поверніться, уже 2,2% бонус. Потом еще смс. Все это сбивает с толку.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:05
Вопрос к старожилам банка.
Интересует кредитная карта «Easypay». Пополнение карты по P2P - с комиссией или без?
Также интересует снятие своих и кредитных средств тоже по P2P - с какой комиссией?
Подскажите, пожалуйста, в тарифах на сайте не нашел, а на ГЛ дозвониться невозможно, все время "нет свободных операторов".
Спасибо.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:50
У форварда две линии: общая 0 800 300 880 и карточная 0 800 301 003. Тарифы скорее всего стандартные (зачисление бесплатно, списание кредитных 4%).
Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:41
Шось ніхто аХцію +2,25% кишмиша з понедідка ніхто не піарить.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:53
З понедідка
починається сосна!
правда вчитавшись в її деталі - ого!
від 150К
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:03
З 22 жовтня +2,25% кишмишу.
Ну і інша аХція в Фарсі в розпалі - +1% до депо.
А сосну - в топку.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:31
A вот € & $ барсиик совсем плох стал. Нет акций.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:45
BBC
по валюті таке враження ще понизили
1.7% us/eur річних....
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:47
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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