Додано: Нед 21 жов, 2018 13:42

З 22 по 24 жовтня в Фарсі сумуються 2 аХції.

1. +1% до діючих депо терміном до закінчення менше 90 днів.

Для участі в аХції відкрити депо Крок назустріч базовий від 20000 грн.

Тоді в передостанній день закінчення депо на рахунок з якого перераховувались грошенята на депо капне 1% від суми всіх діочих договорів з 90 денним лагом.

2. +2,25% кишмиша (3 траншами) до 15,5% ставки на 180 днів Крок назустріч базовий. Тільки в відділенні.

При від 20000 діє як одна так і друга аХція.

Не агітую...лише інформую.