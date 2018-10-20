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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3205320632073208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:41

  BBC написав:
  greenozon написав:BBC

по валюті таке враження ще понизили :cry:

1.7% us/eur річних....

http://www.forward-bank.com/zagalnu_tar ... utamu4.pdf

Ощадний 1,2% й зняття в будь-який момент часу.

с комисией?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:46

J, лише 1000$ без комісії.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:13

  Квесторе_поверніться написав:J, лише 1000$ без комісії.

1000 € в день
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:17

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:J, лише 1000$ без комісії.

1000 € в день

угу
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:29

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:J, лише 1000$ без комісії.

1000 € в день

угу

С каждого счета :mrgreen:
vcy
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vcy написав:С каждого счета

Зараз більше 1-го не відкривають.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:42

З 22 по 24 жовтня в Фарсі сумуються 2 аХції.
1. +1% до діючих депо терміном до закінчення менше 90 днів.
Для участі в аХції відкрити депо Крок назустріч базовий від 20000 грн.
Тоді в передостанній день закінчення депо на рахунок з якого перераховувались грошенята на депо капне 1% від суми всіх діочих договорів з 90 денним лагом.
2. +2,25% кишмиша (3 траншами) до 15,5% ставки на 180 днів Крок назустріч базовий. Тільки в відділенні.
При від 20000 діє як одна так і друга аХція.
Не агітую...лише інформую.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:13

  Квесторе_поверніться написав:З 22 по 24 жовтня в Фарсі сумуються 2 аХції.
1. +1% до діючих депо терміном до закінчення менше 90 днів.
Для участі в аХції відкрити депо Крок назустріч базовий від 20000 грн.
Тоді в передостанній день закінчення депо на рахунок з якого перераховувались грошенята на депо капне 1% від суми всіх діочих договорів з 90 денним лагом.
2. +2,25% кишмиша (3 траншами) до 15,5% ставки на 180 днів Крок назустріч базовий. Тільки в відділенні.
При від 20000 діє як одна так і друга аХція.
Не агітую...лише інформую.

То все для ₴ :(
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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