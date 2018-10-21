Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:J, лише 1000$ без комісії.
1000 € в день
угу
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
З 22 по 24 жовтня в Фарсі сумуються 2 аХції. 1. +1% до діючих депо терміном до закінчення менше 90 днів. Для участі в аХції відкрити депо Крок назустріч базовий від 20000 грн. Тоді в передостанній день закінчення депо на рахунок з якого перераховувались грошенята на депо капне 1% від суми всіх діочих договорів з 90 денним лагом. 2. +2,25% кишмиша (3 траншами) до 15,5% ставки на 180 днів Крок назустріч базовий. Тільки в відділенні. При від 20000 діє як одна так і друга аХція. Не агітую...лише інформую.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:З 22 по 24 жовтня в Фарсі сумуються 2 аХції. 1. +1% до діючих депо терміном до закінчення менше 90 днів. Для участі в аХції відкрити депо Крок назустріч базовий від 20000 грн. Тоді в передостанній день закінчення депо на рахунок з якого перераховувались грошенята на депо капне 1% від суми всіх діочих договорів з 90 денним лагом. 2. +2,25% кишмиша (3 траншами) до 15,5% ставки на 180 днів Крок назустріч базовий. Тільки в відділенні. При від 20000 діє як одна так і друга аХція. Не агітую...лише інформую.
Головне, щоб на смереку влізти і дупу не обідрати...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!