RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3206320732083209

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:15

Скільки метрів ця сосна, шановний офПред може доложити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25784
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:29

  Квесторе_поверніться написав:Скільки метрів ця сосна, шановний офПред може доложити?

Це не сосна, а йолка. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25503
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 1914 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:40

А не смерека?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13857
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:44

  BBC написав:А не смерека?

Не видумуйте, чітко вказано - сосна, від метражу буде залежати чи багато дров буде.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25784
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:17

  BBC написав:А не смерека?


Ой смерека! танцюють всі! :)

+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3169
З нами з: 01.06.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3206320732083209
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный, greenozon, vollena71 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1326, 1327, 1328
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13272 2575161
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 11:19
greenozon
Універсал (Universal Bank) 1 ... 549, 550, 551
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
5500 1341325
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 10:56
pavyak
Альфа-Банк 1 ... 6260, 6261, 6262
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
62617 7856159
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 10:24
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13273)
22.10.2018 12:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.