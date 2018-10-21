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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:15
Скільки метрів ця сосна, шановний офПред може доложити?
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Додано: Пон 22 жов, 2018 10:29
Це не сосна, а йолка.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:44
Не видумуйте, чітко вказано - сосна, від метражу буде залежати чи багато дров буде.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 11:17
+50грн !
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Додано: Пон 22 жов, 2018 19:46
А мне здесь давеча позвонила девушка, представилась сотрудником банка и пригласила в отделение ознакомиться с выпиской по «Депозитке» ... и расписаться!!! Это чё за замануха ))? Кто-то в курсе? Депозитке 1,5 месяца.
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:51
Расписаться с девушкой?
Ноу-хау от Форварда по отбору состоятельных мужей?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:52
Явка не обовязкова...хочуть щось напарити...кредитик чи депозитик, план у них.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:17
Квесторе_поверніться
Оно то хорошо, вот только обе мои карты после звонка с банка оказались временно заблокированые
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