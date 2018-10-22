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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:33
Fylhtq написав:Квесторе_поверніться
Оно то хорошо, вот только обе мои карты после звонка с банка оказались временно заблокированые
Тоді не по депозитці розписатись.
Це ми проходили.
В відділенні вручать листа щоб на протязі 10 днів пояснили банці що Ви маєте достатньо грошенят щоб їх ганяти по рахунках в Фарс і з Фарса.
Якщо пояснення визнають таким що годиться усьо розблокують...а ні... з речами на вихід.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 21:53
Подскажите, для пенса, какое депо открыть в грн.,чтоб были самые жирные проценты, спс.
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тарасов
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Додано: Пон 22 жов, 2018 22:16
тарасов написав:
Подскажите, для пенса, какое депо открыть в грн.,чтоб были самые жирные проценты, спс.
Підказка надана в ПП.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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