RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3207320832093210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:33

  Fylhtq написав:Квесторе_поверніться

Оно то хорошо, вот только обе мои карты после звонка с банка оказались временно заблокированые :evil:

Тоді не по депозитці розписатись.
Це ми проходили.
В відділенні вручать листа щоб на протязі 10 днів пояснили банці що Ви маєте достатньо грошенят щоб їх ганяти по рахунках в Фарс і з Фарса.
Якщо пояснення визнають таким що годиться усьо розблокують...а ні... з речами на вихід.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25816
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, для пенса, какое депо открыть в грн.,чтоб были самые жирные проценты, спс.
тарасов
 
Повідомлень: 220
З нами з: 20.03.14
Подякував: 42 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 22:16

  тарасов написав:Подскажите, для пенса, какое депо открыть в грн.,чтоб были самые жирные проценты, спс.

Підказка надана в ПП.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25816
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3207320832093210
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: КУБ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6264, 6265, 6266
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
62654 7859072
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 22:29
ruvex
Універсал (Universal Bank) 1 ... 549, 550, 551
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
5507 1341871
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 20:24
Alex_ki
ВТБ Банк 1 ... 1327, 1328, 1329
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13284 2575969
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 19:31
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.