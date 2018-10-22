Додано: Вів 23 жов, 2018 14:00

Квесторе_поверніться написав: Fylhtq написав: Квесторе_поверніться



Оно то хорошо, вот только обе мои карты после звонка с банка оказались временно заблокированые Оно то хорошо, вот только обе мои карты после звонка с банка оказались временно заблокированые

Тоді не по депозитці розписатись.

Це ми проходили.

В відділенні вручать листа щоб на протязі 10 днів пояснили банці що Ви маєте достатньо грошенят щоб їх ганяти по рахунках в Фарс і з Фарса.

Якщо пояснення визнають таким що годиться усьо розблокують...а ні... з речами на вихід. Тоді не по депозитці розписатись.Це ми проходили.В відділенні вручать листа щоб на протязі 10 днів пояснили банці що Ви маєте достатньо грошенят щоб їх ганяти по рахунках в Фарс і з Фарса.Якщо пояснення визнають таким що годиться усьо розблокують...а ні... з речами на вихід.

История закончилась сегодня. Начну по порядку. Было () у меня две карты этого так сказать банка (Изи кредит и Депозитка), юзались в основном кредитки, а на Депозитке хранились свободные деньги иногда заходили по программе "хитрый депозит" дней на 5 и уходили (ну, а что только Алле бонусы от её специфического процессинга со списаниями на 3-й день?). Вчера был последний день перед РД и я загасил Кредитку в ноль способом Депозитка-Комфорт-Изипей сумму около 2,5 К равными платежами по 50 грн (люблю на концерты ходить по скидкам от "Більше"). В итоге вечером получил блок по обоим картам Форварда и звонок из отделения "придите ознакомьтесь с выпиской по Депозитке". Решил проверить уровень работы сотрудников на ГЛ: набрал в 21:00 узнать о блоках, оператор круглосуточной поддержки сказал что не знает почему они в блоке и сказал обращаться в "рабочее время"!!!, отлично, позвонил в рабочее на следующий день - сказали что "сам дурак" вчера вечером обращался в КЦ и сам их поблокировал. Предолжила разблокировать (!!!) но только почему-то одну, на выбор, и даже заявку подала. Короче за паспорт и на Саксаганского! Круглые глаза менеджера (оборот 70 К за 30 дней на карте около 20К) "почему заблокировали" у меня спрашивает. После нескольких звонков в отдел финмона назвали причину - "много операций по 50 грн, так нельзя. Вы - шахрай. Где взяли, давайте чек." Что где взял, по 50-ке? Рядом "нешахраи" парили оленям кредитки уверяли их что там 0,01% и 60 дней льготного периода. Вижу что разговор как-то не вяжется не пойму что от меня хотят, какие чеки (за 100К я не выходил) решил всё закрыть и с вещами на выход! На удивление закрыли всё быстро и деньги отдали где-то минут через 30. Но как-то не понятна причина таких действий банка, какая-то недосказанность чтоли...