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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:33
Fylhtq написав:Квесторе_поверніться
Оно то хорошо, вот только обе мои карты после звонка с банка оказались временно заблокированые
Тоді не по депозитці розписатись.
Це ми проходили.
В відділенні вручать листа щоб на протязі 10 днів пояснили банці що Ви маєте достатньо грошенят щоб їх ганяти по рахунках в Фарс і з Фарса.
Якщо пояснення визнають таким що годиться усьо розблокують...а ні... з речами на вихід.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 22 жов, 2018 21:53
Подскажите, для пенса, какое депо открыть в грн.,чтоб были самые жирные проценты, спс.
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тарасов
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Додано: Пон 22 жов, 2018 22:16
тарасов написав:
Подскажите, для пенса, какое депо открыть в грн.,чтоб были самые жирные проценты, спс.
Підказка надана в ПП.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 23 жов, 2018 14:00
Квесторе_поверніться написав: Fylhtq написав:Квесторе_поверніться
Оно то хорошо, вот только обе мои карты после звонка с банка оказались временно заблокированые
Тоді не по депозитці розписатись.
Це ми проходили.
В відділенні вручать листа щоб на протязі 10 днів пояснили банці що Ви маєте достатньо грошенят щоб їх ганяти по рахунках в Фарс і з Фарса.
Якщо пояснення визнають таким що годиться усьо розблокують...а ні... з речами на вихід.
История закончилась сегодня. Начну по порядку. Было (
) у меня две карты этого так сказать банка (Изи кредит и Депозитка), юзались в основном кредитки, а на Депозитке хранились свободные деньги иногда заходили по программе "хитрый депозит" дней на 5 и уходили (ну, а что только Алле бонусы от её специфического процессинга со списаниями на 3-й день?). Вчера был последний день перед РД и я загасил Кредитку в ноль способом Депозитка-Комфорт-Изипей сумму около 2,5 К равными платежами по 50 грн (люблю на концерты ходить по скидкам от "Більше"
). В итоге вечером получил блок по обоим картам Форварда и звонок из отделения "придите ознакомьтесь с выпиской по Депозитке". Решил проверить уровень работы сотрудников на ГЛ: набрал в 21:00 узнать о блоках, оператор круглосуточной поддержки сказал что не знает почему они в блоке и сказал обращаться в "рабочее время"!!!, отлично, позвонил в рабочее на следующий день - сказали что "сам дурак" вчера вечером обращался в КЦ и сам их поблокировал. Предолжила разблокировать (!!!) но только почему-то одну, на выбор
, и даже заявку подала. Короче за паспорт и на Саксаганского! Круглые глаза менеджера (оборот 70 К за 30 дней на карте около 20К) "почему заблокировали" у меня спрашивает. После нескольких звонков в отдел финмона назвали причину - "много операций по 50 грн, так нельзя. Вы - шахрай. Где взяли, давайте чек." Что где взял, по 50-ке? Рядом "нешахраи" парили оленям кредитки уверяли их что там 0,01% и 60 дней льготного периода. Вижу что разговор как-то не вяжется не пойму что от меня хотят, какие чеки (за 100К я не выходил) решил всё закрыть и с вещами на выход! На удивление закрыли всё быстро и деньги отдали где-то минут через 30. Но как-то не понятна причина таких действий банка, какая-то недосказанность чтоли...
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Fylhtq
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Додано: Вів 23 жов, 2018 14:33
Fylhtq написав: Квесторе_поверніться написав: Fylhtq написав:Квесторе_поверніться
Оно то хорошо, вот только обе мои карты после звонка с банка оказались временно заблокированые
Тоді не по депозитці розписатись.
Це ми проходили.
В відділенні вручать листа щоб на протязі 10 днів пояснили банці що Ви маєте достатньо грошенят щоб їх ганяти по рахунках в Фарс і з Фарса.
Якщо пояснення визнають таким що годиться усьо розблокують...а ні... з речами на вихід.
История закончилась сегодня. Начну по порядку. Было (
) у меня две карты этого так сказать банка (Изи кредит и Депозитка), юзались в основном кредитки, а на Депозитке хранились свободные деньги иногда заходили по программе "хитрый депозит" дней на 5 и уходили (ну, а что только Алле бонусы от её специфического процессинга со списаниями на 3-й день?). Вчера был последний день перед РД и я загасил Кредитку в ноль способом Депозитка-Комфорт-Изипей сумму около 2,5 К равными платежами по 50 грн (люблю на концерты ходить по скидкам от "Більше"
). В итоге вечером получил блок по обоим картам Форварда и звонок из отделения "придите ознакомьтесь с выпиской по Депозитке". Решил проверить уровень работы сотрудников на ГЛ: набрал в 21:00 узнать о блоках, оператор круглосуточной поддержки сказал что не знает почему они в блоке и сказал обращаться в "рабочее время"!!!, отлично, позвонил в рабочее на следующий день - сказали что "сам дурак" вчера вечером обращался в КЦ и сам их поблокировал. Предолжила разблокировать (!!!) но только почему-то одну, на выбор
, и даже заявку подала. Короче за паспорт и на Саксаганского! Круглые глаза менеджера (оборот 70 К за 30 дней на карте около 20К) "почему заблокировали" у меня спрашивает. После нескольких звонков в отдел финмона назвали причину - "много операций по 50 грн, так нельзя. Вы - шахрай. Где взяли, давайте чек." Что где взял, по 50-ке? Рядом "нешахраи" парили оленям кредитки уверяли их что там 0,01% и 60 дней льготного периода. Вижу что разговор как-то не вяжется не пойму что от меня хотят, какие чеки (за 100К я не выходил) решил всё закрыть и с вещами на выход! На удивление закрыли всё быстро и деньги отдали где-то минут через 30. Но как-то не понятна причина таких действий банка, какая-то недосказанность чтоли...
Причина вполне понятна - отбитый наглухо начальник мониторинга банка, с которым я имел неудовольствие общаться лично по телефону. Здесь в форуме об этом неоднократно писалось.
Это лечится только увольнением.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 17:00
Да норм у них финмониторинг, но люблпытный. Странно как Альфа пропустиа 50 операций по 50 грн. Чистейший же фрод вырисовывается.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 23 жов, 2018 17:07
BBC написав:
Да норм у них финмониторинг, но люблпытный. Странно как Альфа пропустиа 50 операций по 50 грн. Чистейший же фрод вырисовывается.
А потом банкстеры скыглят, "чего это люди не хотят пользоваться банками, и снимают зарплату с карточки в первый же день"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 23 жов, 2018 18:12
BBC написав:
Да норм у них финмониторинг, но люблпытный. Странно как Альфа пропустиа 50 операций по 50 грн. Чистейший же фрод вырисовывается.
Пропускает и по 100 операций в день поверьте испытано не раз )
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Fylhtq
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Додано: Вів 23 жов, 2018 21:25
Fylhtq написав: BBC написав:
Да норм у них финмониторинг, но люблпытный. Странно как Альфа пропустиа 50 операций по 50 грн. Чистейший же фрод вырисовывается.
Пропускает и по 100 операций в день поверьте испытано не раз )
Вы видно месяца полтора в анабиозе были.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 06:00
Не забываем, что сегодня последний день перед новым процессингом. Подгоните свои дела, а то будет мертвая зона, минимум, 2 дня!
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