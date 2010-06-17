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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3207320832093210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:33

  Fylhtq написав:Квесторе_поверніться

Оно то хорошо, вот только обе мои карты после звонка с банка оказались временно заблокированые :evil:

Тоді не по депозитці розписатись.
Це ми проходили.
В відділенні вручать листа щоб на протязі 10 днів пояснили банці що Ви маєте достатньо грошенят щоб їх ганяти по рахунках в Фарс і з Фарса.
Якщо пояснення визнають таким що годиться усьо розблокують...а ні... з речами на вихід.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, для пенса, какое депо открыть в грн.,чтоб были самые жирные проценты, спс.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 22:16

  тарасов написав:Подскажите, для пенса, какое депо открыть в грн.,чтоб были самые жирные проценты, спс.

Підказка надана в ПП.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:00

  Квесторе_поверніться написав:
  Fylhtq написав:Квесторе_поверніться

Оно то хорошо, вот только обе мои карты после звонка с банка оказались временно заблокированые :evil:

Тоді не по депозитці розписатись.
Це ми проходили.
В відділенні вручать листа щоб на протязі 10 днів пояснили банці що Ви маєте достатньо грошенят щоб їх ганяти по рахунках в Фарс і з Фарса.
Якщо пояснення визнають таким що годиться усьо розблокують...а ні... з речами на вихід.

История закончилась сегодня. Начну по порядку. Было ( :cry: ) у меня две карты этого так сказать банка (Изи кредит и Депозитка), юзались в основном кредитки, а на Депозитке хранились свободные деньги иногда заходили по программе "хитрый депозит" дней на 5 и уходили (ну, а что только Алле бонусы от её специфического процессинга со списаниями на 3-й день?). Вчера был последний день перед РД и я загасил Кредитку в ноль способом Депозитка-Комфорт-Изипей сумму около 2,5 К равными платежами по 50 грн (люблю на концерты ходить по скидкам от "Більше" :D ). В итоге вечером получил блок по обоим картам Форварда и звонок из отделения "придите ознакомьтесь с выпиской по Депозитке". Решил проверить уровень работы сотрудников на ГЛ: набрал в 21:00 узнать о блоках, оператор круглосуточной поддержки сказал что не знает почему они в блоке и сказал обращаться в "рабочее время"!!!, отлично, позвонил в рабочее на следующий день - сказали что "сам дурак" вчера вечером обращался в КЦ и сам их поблокировал. Предолжила разблокировать (!!!) но только почему-то одну, на выбор :mrgreen: , и даже заявку подала. Короче за паспорт и на Саксаганского! Круглые глаза менеджера (оборот 70 К за 30 дней на карте около 20К) "почему заблокировали" у меня спрашивает. После нескольких звонков в отдел финмона назвали причину - "много операций по 50 грн, так нельзя. Вы - шахрай. Где взяли, давайте чек." Что где взял, по 50-ке? Рядом "нешахраи" парили оленям кредитки уверяли их что там 0,01% и 60 дней льготного периода. Вижу что разговор как-то не вяжется не пойму что от меня хотят, какие чеки (за 100К я не выходил) решил всё закрыть и с вещами на выход! На удивление закрыли всё быстро и деньги отдали где-то минут через 30. Но как-то не понятна причина таких действий банка, какая-то недосказанность чтоли... :)
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:33

  Fylhtq написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Fylhtq написав:Квесторе_поверніться

Оно то хорошо, вот только обе мои карты после звонка с банка оказались временно заблокированые :evil:

Тоді не по депозитці розписатись.
Це ми проходили.
В відділенні вручать листа щоб на протязі 10 днів пояснили банці що Ви маєте достатньо грошенят щоб їх ганяти по рахунках в Фарс і з Фарса.
Якщо пояснення визнають таким що годиться усьо розблокують...а ні... з речами на вихід.

История закончилась сегодня. Начну по порядку. Было ( :cry: ) у меня две карты этого так сказать банка (Изи кредит и Депозитка), юзались в основном кредитки, а на Депозитке хранились свободные деньги иногда заходили по программе "хитрый депозит" дней на 5 и уходили (ну, а что только Алле бонусы от её специфического процессинга со списаниями на 3-й день?). Вчера был последний день перед РД и я загасил Кредитку в ноль способом Депозитка-Комфорт-Изипей сумму около 2,5 К равными платежами по 50 грн (люблю на концерты ходить по скидкам от "Більше" :D ). В итоге вечером получил блок по обоим картам Форварда и звонок из отделения "придите ознакомьтесь с выпиской по Депозитке". Решил проверить уровень работы сотрудников на ГЛ: набрал в 21:00 узнать о блоках, оператор круглосуточной поддержки сказал что не знает почему они в блоке и сказал обращаться в "рабочее время"!!!, отлично, позвонил в рабочее на следующий день - сказали что "сам дурак" вчера вечером обращался в КЦ и сам их поблокировал. Предолжила разблокировать (!!!) но только почему-то одну, на выбор :mrgreen: , и даже заявку подала. Короче за паспорт и на Саксаганского! Круглые глаза менеджера (оборот 70 К за 30 дней на карте около 20К) "почему заблокировали" у меня спрашивает. После нескольких звонков в отдел финмона назвали причину - "много операций по 50 грн, так нельзя. Вы - шахрай. Где взяли, давайте чек." Что где взял, по 50-ке? Рядом "нешахраи" парили оленям кредитки уверяли их что там 0,01% и 60 дней льготного периода. Вижу что разговор как-то не вяжется не пойму что от меня хотят, какие чеки (за 100К я не выходил) решил всё закрыть и с вещами на выход! На удивление закрыли всё быстро и деньги отдали где-то минут через 30. Но как-то не понятна причина таких действий банка, какая-то недосказанность чтоли... :)
Причина вполне понятна - отбитый наглухо начальник мониторинга банка, с которым я имел неудовольствие общаться лично по телефону. Здесь в форуме об этом неоднократно писалось.
Это лечится только увольнением.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:00

Да норм у них финмониторинг, но люблпытный. Странно как Альфа пропустиа 50 операций по 50 грн. Чистейший же фрод вырисовывается.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:07

  BBC написав:Да норм у них финмониторинг, но люблпытный. Странно как Альфа пропустиа 50 операций по 50 грн. Чистейший же фрод вырисовывается.

А потом банкстеры скыглят, "чего это люди не хотят пользоваться банками, и снимают зарплату с карточки в первый же день"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:12

  BBC написав:Да норм у них финмониторинг, но люблпытный. Странно как Альфа пропустиа 50 операций по 50 грн. Чистейший же фрод вырисовывается.

Пропускает и по 100 операций в день поверьте испытано не раз )
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:25

  Fylhtq написав:
  BBC написав:Да норм у них финмониторинг, но люблпытный. Странно как Альфа пропустиа 50 операций по 50 грн. Чистейший же фрод вырисовывается.

Пропускает и по 100 операций в день поверьте испытано не раз )

Вы видно месяца полтора в анабиозе были.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 06:00

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Не забываем, что сегодня последний день перед новым процессингом. Подгоните свои дела, а то будет мертвая зона, минимум, 2 дня!
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