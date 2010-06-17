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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 06:29
BBC написав:
Да норм у них финмониторинг, но люблпытный. Странно как Альфа пропустиа 50 операций по 50 грн. Чистейший же фрод вырисовывается.
А 2 по 50-это фрод? А 7? 10?
Со скольки "чистейший фрод"?
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guntherhouse777
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Додано: Сер 24 жов, 2018 08:10
guntherhouse777 написав: BBC написав:
Да норм у них финмониторинг, но люблпытный. Странно как Альфа пропустиа 50 операций по 50 грн. Чистейший же фрод вырисовывается.
А 2 по 50-это фрод? А 7? 10?
Со скольки "чистейший фрод"?
Более 2 на сайтах типа easypay.ua (мнение СБ Альфы)
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:13
Представитель вы где?
2 раза вам писал в личку по поводу карты Депозитка, а ответа все нет, может здесь появитесь....
Может на форуме тел кто то даст, у кого есть, и кто звонил представителю по карте, спс.
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тарасов
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:21
тарасов написав:
Представитель вы где?
2 раза вам писал в личку по поводу карты Депозитка, а ответа все нет, может здесь появитесь....
Может на форуме тел кто то даст, у кого есть, и кто звонил представителю по карте, спс.
Телефона немає...це має бути тільки дзвінок від резидента...з центру.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:01
Квесторе_поверніться написав: тарасов написав:
Представитель вы где?
2 раза вам писал в личку по поводу карты Депозитка, а ответа все нет, может здесь появитесь....
Может на форуме тел кто то даст, у кого есть, и кто звонил представителю по карте, спс.
Телефона немає...це має бути тільки дзвінок від резидента...з центру.
и шо делать...
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тарасов
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:07
Шановному офПреду в ПП нагадати про Вас.
Офпред повідомляє центр...а вже центр вирішує чи ошасливлювати Вас Депозиткою.
До речі аХцію в 16% до кінця жовтня слід продовжити...а ше краще посилити до 17%.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:26
Квесторе_поверніться написав:
До речі аХцію в 16% до кінця жовтня слід продовжити...а ше краще посилити до 17%.
В контексті підняття депоставок - слушна пропозиція.
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jay2004
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wig
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