А 2 по 50-это фрод? А 7? 10?
Со скольки "чистейший фрод"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 06:29
Додано: Сер 24 жов, 2018 08:10
Более 2 на сайтах типа easypay.ua (мнение СБ Альфы)
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Представитель вы где?
2 раза вам писал в личку по поводу карты Депозитка, а ответа все нет, может здесь появитесь....
Может на форуме тел кто то даст, у кого есть, и кто звонил представителю по карте, спс.
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:21
Телефона немає...це має бути тільки дзвінок від резидента...з центру.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:01
и шо делать...
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:07
Шановному офПреду в ПП нагадати про Вас.
Офпред повідомляє центр...а вже центр вирішує чи ошасливлювати Вас Депозиткою.
До речі аХцію в 16% до кінця жовтня слід продовжити...а ше краще посилити до 17%.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:26
В контексті підняття депоставок - слушна пропозиція.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 13:24
Re: Депозитка
Шановні друзі, повторно нагадуємо, що оформлення картки "Депозитка" можливе у всіх торгових точках присутності банку та у кредитному центрі м. Житомир. У відділеннях Банку оформлення данної картки не передбачено.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:26
підкажіть адреси торгових точок присутності банку у м.Києві та м.Борисполі
і чи є там ці карти
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