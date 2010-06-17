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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3208320932103211

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 06:29

  BBC написав:Да норм у них финмониторинг, но люблпытный. Странно как Альфа пропустиа 50 операций по 50 грн. Чистейший же фрод вырисовывается.

А 2 по 50-это фрод? А 7? 10?
Со скольки "чистейший фрод"?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:10

  guntherhouse777 написав:
  BBC написав:Да норм у них финмониторинг, но люблпытный. Странно как Альфа пропустиа 50 операций по 50 грн. Чистейший же фрод вырисовывается.

А 2 по 50-это фрод? А 7? 10?
Со скольки "чистейший фрод"?

Более 2 на сайтах типа easypay.ua (мнение СБ Альфы)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Представитель вы где?
2 раза вам писал в личку по поводу карты Депозитка, а ответа все нет, может здесь появитесь....
Может на форуме тел кто то даст, у кого есть, и кто звонил представителю по карте, спс.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:21

  тарасов написав:Представитель вы где?
2 раза вам писал в личку по поводу карты Депозитка, а ответа все нет, может здесь появитесь....
Может на форуме тел кто то даст, у кого есть, и кто звонил представителю по карте, спс.

Телефона немає...це має бути тільки дзвінок від резидента...з центру.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:01

  Квесторе_поверніться написав:
  тарасов написав:Представитель вы где?
2 раза вам писал в личку по поводу карты Депозитка, а ответа все нет, может здесь появитесь....
Может на форуме тел кто то даст, у кого есть, и кто звонил представителю по карте, спс.

Телефона немає...це має бути тільки дзвінок від резидента...з центру.


и шо делать...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:07

Шановному офПреду в ПП нагадати про Вас.
Офпред повідомляє центр...а вже центр вирішує чи ошасливлювати Вас Депозиткою.
До речі аХцію в 16% до кінця жовтня слід продовжити...а ше краще посилити до 17%. :oops:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:26

  Квесторе_поверніться написав:До речі аХцію в 16% до кінця жовтня слід продовжити...а ше краще посилити до 17%. :oops:


В контексті підняття депоставок - слушна пропозиція. :!:
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:24

Re: Депозитка

Шановні друзі, повторно нагадуємо, що оформлення картки "Депозитка" можливе у всіх торгових точках присутності банку та у кредитному центрі м. Житомир. У відділеннях Банку оформлення данної картки не передбачено.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:26

  Support BForward написав:Шановні друзі, повторно нагадуємо, що оформлення картки "Депозитка" можливе у всіх торгових точках присутності банку та у кредитному центрі м. Житомир. У відділеннях Банку оформлення данної картки не передбачено.

підкажіть адреси торгових точок присутності банку у м.Києві та м.Борисполі
і чи є там ці карти
J
 
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