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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:09
Support BForward написав:J
Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку":
- м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00;
- м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.
а куда ближе мчаться, если от Поштамта считать?
а номерком телепона в Обухове не подсобите?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:14
clientage написав: Support BForward написав:J
Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку":
- м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00;
- м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.
а куда ближе мчаться, если от Поштамта считать?
а номерком телепона в Обухове не подсобите?
Обухів на км з 10 дальше від Києва ніж Васильків. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:25
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: Support BForward написав:J
Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку":
- м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00;
- м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.
а куда ближе мчаться, если от Поштамта считать?
а номерком телепона в Обухове не подсобите?
Обухів на км з 10 дальше від Києва ніж Васильків. Ні?
нуна курвиметром по карте повозить с учетом светофоров, пробок и ланшафта
на Кончу трасса лучше чем Одесская
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:07
Support BForward написав:J
Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку":
- м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00;
- м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.
я в цих містах не буваю
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:12
J написав: Support BForward написав:J
Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку":
- м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00;
- м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.
я в цих містах не буваю
При якому прОценті по картці задумаєтесь про подорож в одне з цих міст?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:35
J написав: Support BForward написав:J
Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку":
- м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00;
- м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.
я в цих містах не буваю
В Яготині є. Але мій кум з першого разу не зміг оформити((.
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