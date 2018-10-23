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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3209321032113212

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:09

  Support BForward написав:J
Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку":
- м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00;
- м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.

а куда ближе мчаться, если от Поштамта считать?
а номерком телепона в Обухове не подсобите?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:14

  clientage написав:
  Support BForward написав:J
Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку":
- м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00;
- м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.

а куда ближе мчаться, если от Поштамта считать?
а номерком телепона в Обухове не подсобите?

Обухів на км з 10 дальше від Києва ніж Васильків. Ні?
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:25

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Support BForward написав:J
Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку":
- м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00;
- м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.

а куда ближе мчаться, если от Поштамта считать?
а номерком телепона в Обухове не подсобите?

Обухів на км з 10 дальше від Києва ніж Васильків. Ні?

нуна курвиметром по карте повозить с учетом светофоров, пробок и ланшафта :mrgreen:
на Кончу трасса лучше чем Одесская :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:07

  Support BForward написав:J
Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку":
- м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00;
- м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.

я в цих містах не буваю :cry:
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:12

  J написав:
  Support BForward написав:J
Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку":
- м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00;
- м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.

я в цих містах не буваю :cry:

При якому прОценті по картці задумаєтесь про подорож в одне з цих міст? :)
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:35

  J написав:
  Support BForward написав:J
Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку":
- м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00;
- м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.

я в цих містах не буваю :cry:


В Яготині є. Але мій кум з першого разу не зміг оформити((.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:45

Був в відділенні,
заюзва одну із акційних програм

дівчинка натякнула, що 2 дні переходу на новий процесінг - то лише стосується карт, банкоматів, програм і тд
а от ІБ може довше оновлюватись.

http://www.forward-bank.com/press-cente ... ratsiy_upc

:!:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

На даний момент система Інтернет-банк недоступна...
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wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:04

  wolt450 написав:На даний момент система Інтернет-банк недоступна...

Кажуть що новий ІБ прикрутять...зі старим слід попрощатись...мабуть.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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