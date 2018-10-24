Support BForward написав:J Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку": - м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00; - м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.
а куда ближе мчаться, если от Поштамта считать? а номерком телепона в Обухове не подсобите?
Support BForward написав:J Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку": - м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00; - м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.
а куда ближе мчаться, если от Поштамта считать? а номерком телепона в Обухове не подсобите?
Обухів на км з 10 дальше від Києва ніж Васильків. Ні?
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Support BForward написав:J Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку": - м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00; - м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.
а куда ближе мчаться, если от Поштамта считать? а номерком телепона в Обухове не подсобите?
Обухів на км з 10 дальше від Києва ніж Васильків. Ні?
нуна курвиметром по карте повозить с учетом светофоров, пробок и ланшафта на Кончу трасса лучше чем Одесская
Support BForward написав:J Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку": - м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00; - м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.
Support BForward написав:J Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку": - м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00; - м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.
я в цих містах не буваю
При якому прОценті по картці задумаєтесь про подорож в одне з цих міст?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Support BForward написав:J Найближче, де на сьогоднішній день можна оформити "Депозитку": - м. Васильків, вул. Гоголя, 26, ТЦ "Пасаж", пн-нд 10:00– 19:00; - м. Обухів, вул. Київська,107, ТЦ "Фуршет", вт-сб 09:00– 18:00.
я в цих містах не буваю
В Яготині є. Але мій кум з першого разу не зміг оформити((.
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wolt450 написав:На даний момент система Інтернет-банк недоступна...
Кажуть що новий ІБ прикрутять...зі старим слід попрощатись...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.