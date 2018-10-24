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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Треба ж було завтикати сплатити за газ...
Коли складнощі з роботами карток пропадуть?
Кочевник
 
Повідомлень: 471
З нами з: 16.02.17
Подякував: 78 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:14

  Кочевник написав:Треба ж було завтикати сплатити за газ...
Коли складнощі з роботами карток пропадуть?

Відкрий сайт форварда і прочитай на першій сторінці.
panatar.com
unlock
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Повідомлень: 2668
З нами з: 14.06.12
Подякував: 506 раз.
Подякували: 420 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:22

  unlock написав:
  Кочевник написав:Треба ж було завтикати сплатити за газ...
Коли складнощі з роботами карток пропадуть?

Відкрий сайт форварда і прочитай на першій сторінці.

Про Сосну пишуть...
Кочевник
 
Повідомлень: 471
З нами з: 16.02.17
Подякував: 78 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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  #<1 ... 3210321132123213
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