Треба ж було завтикати сплатити за газ...
Коли складнощі з роботами карток пропадуть?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Треба ж було завтикати сплатити за газ...
Коли складнощі з роботами карток пропадуть?
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:14
Відкрий сайт форварда і прочитай на першій сторінці.
panatar.com
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:22
|