Треба ж було завтикати сплатити за газ...
Коли складнощі з роботами карток пропадуть?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Треба ж було завтикати сплатити за газ...
Коли складнощі з роботами карток пропадуть?
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:14
Відкрий сайт форварда і прочитай на першій сторінці.
panatar.com
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:22
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:57
panatar.com
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:11
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 25 жов, 2018 19:20
Кажуть що ІБ включать в понеділок, 29 жовтня року 2018.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 21:51
Со сберсчетами проблем нет. Сегодня проверял.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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