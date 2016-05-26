Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:28
Треба ж було завтикати сплатити за газ...
Коли складнощі з роботами карток пропадуть?
Кочевник
Повідомлень: 475
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Подякували: 21 раз.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 10:14
Кочевник написав:
Треба ж було завтикати сплатити за газ...
Коли складнощі з роботами карток пропадуть?
Відкрий сайт форварда і прочитай на першій сторінці.
panatar.com
unlock
Повідомлень: 2670
З нами з: 14.06.12
Подякував: 506 раз.
Подякували: 421 раз.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 10:22
unlock написав: Кочевник написав:
Треба ж було завтикати сплатити за газ...
Коли складнощі з роботами карток пропадуть?
Відкрий сайт форварда і прочитай на першій сторінці.
Про Сосну пишуть...
Кочевник
Повідомлень: 475
З нами з: 16.02.17
Подякував: 80 раз.
Подякували: 21 раз.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 10:57
Кочевник написав: unlock написав: Кочевник написав:
Треба ж було завтикати сплатити за газ...
Коли складнощі з роботами карток пропадуть?
Відкрий сайт форварда і прочитай на першій сторінці.
Про Сосну пишуть...
http://www.forward-bank.com/press-cente ... ratsy-upc/
panatar.com
unlock
Повідомлень: 2670
З нами з: 14.06.12
Подякував: 506 раз.
Подякували: 421 раз.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 19:20
Кажуть що ІБ включать в понеділок, 29 жовтня року 2018.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Подякував: 0 раз.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 21:51
BBC написав:
При переходе с МП (московского процесинга) на УПЦ (украинский процесинговій центр) сберсчет будет работать в отделении? Или во времена смуты отделение работать со Сберсчетами тоже не будет?
Со сберсчетами проблем нет. Сегодня проверял.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Повідомлень: 1265
З нами з: 18.05.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 149 раз.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:47
Квесторе_поверніться написав:
Кажуть що новий ІБ прикрутять...зі старим слід попрощатись...мабуть.
А мне страый нравился... быстрый и надежный....
ignorabimus
Повідомлень: 657
З нами з: 11.09.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 50 раз.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:06
ignorabimus написав: Квесторе_поверніться написав:
Кажуть що новий ІБ прикрутять...зі старим слід попрощатись...мабуть.
А мне страый нравился... быстрый и надежный....
Присоединяюсь к мнению. Тем более, что новый будет, с высокой вероятностью, с расписанием 10-14-17, как Альфа.
panatar.com
unlock
Повідомлень: 2670
З нами з: 14.06.12
Подякував: 506 раз.
Подякували: 421 раз.
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