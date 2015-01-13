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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3211321232133214>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Треба ж було завтикати сплатити за газ...
Коли складнощі з роботами карток пропадуть?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:14

  Кочевник написав:Треба ж було завтикати сплатити за газ...
Коли складнощі з роботами карток пропадуть?

Відкрий сайт форварда і прочитай на першій сторінці.
panatar.com
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:22

  unlock написав:
  Кочевник написав:Треба ж було завтикати сплатити за газ...
Коли складнощі з роботами карток пропадуть?

Відкрий сайт форварда і прочитай на першій сторінці.

Про Сосну пишуть...
Кочевник
 
Повідомлень: 477
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Подякував: 80 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:57

  Кочевник написав:
  unlock написав:
  Кочевник написав:Треба ж було завтикати сплатити за газ...
Коли складнощі з роботами карток пропадуть?

Відкрий сайт форварда і прочитай на першій сторінці.

Про Сосну пишуть...

http://www.forward-bank.com/press-cente ... ratsy-upc/
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:11

чекаємо новий ІБ (і моб ІБ :) )

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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:20

Кажуть що ІБ включать в понеділок, 29 жовтня року 2018.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:51

  BBC написав:При переходе с МП (московского процесинга) на УПЦ (украинский процесинговій центр) сберсчет будет работать в отделении? Или во времена смуты отделение работать со Сберсчетами тоже не будет?

Со сберсчетами проблем нет. Сегодня проверял.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Кажуть що новий ІБ прикрутять...зі старим слід попрощатись...мабуть.
А мне страый нравился... быстрый и надежный....
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:06

  ignorabimus написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кажуть що новий ІБ прикрутять...зі старим слід попрощатись...мабуть.
А мне страый нравился... быстрый и надежный....

Присоединяюсь к мнению. Тем более, что новый будет, с высокой вероятностью, с расписанием 10-14-17, как Альфа.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:40

  ignorabimus написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кажуть що новий ІБ прикрутять...зі старим слід попрощатись...мабуть.
А мне страый нравился... быстрый и надежный....

Згадаєм теплим словом покійника...кажуть шо процесінг не московити забезпечували а прибалти.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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