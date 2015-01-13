Кажуть що ІБ включать в понеділок, 29 жовтня року 2018.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
BBC написав:При переходе с МП (московского процесинга) на УПЦ (украинский процесинговій центр) сберсчет будет работать в отделении? Или во времена смуты отделение работать со Сберсчетами тоже не будет?
Квесторе_поверніться написав:Кажуть що новий ІБ прикрутять...зі старим слід попрощатись...мабуть.
А мне страый нравился... быстрый и надежный....
Згадаєм теплим словом покійника...кажуть шо процесінг не московити забезпечували а прибалти.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.