агаа, европейские акционеры
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
агаа, европейские акционеры
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:11
Тут Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
банку піарять.
Кажуть що збирають депо і відносять грошенята в НБУ. Вже 110 млн віднесли.
І в серпні і вересні вже перестали жити не по кишені.
Але до кінця року з мінусів вилізти ніяк...знову для Таріко нічого не зароблять...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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