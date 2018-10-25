агаа, европейские акционеры
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
агаа, европейские акционеры
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:11
Тут Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
банку піарять.
Кажуть що збирають депо і відносять грошенята в НБУ. Вже 110 млн віднесли.
І в серпні і вересні вже перестали жити не по кишені.
Але до кінця року з мінусів вилізти ніяк...знову для Таріко нічого не зароблять...мабуть.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:14
З інфо на сайті банки статутник надули до 1153 млн грн частина, ще не зареєстрована.
То є позитив.
Але з того ж сайту банки маєм цифірь.
Кредитний портфель на 1.03.18 1686 млн грн на 1.10.18 1551 млн грн.
Суттєвий мінус.
Кошти фізиків на 1.03.18 1466 млн грн на 1.10.18 1404 млн грн.
І тут просідання.
Звідси і мораль...прОцент по депо і поточних рахунках слід піднімати і клієнт повернеться до банки іншим місцем.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:29
Активи і кредити фізикам в Таріко троха підросли в вересні...усе інше в мінусах.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:45
Таріко реальний ковбой
Семья. Не женат, живет с моделью Аленой Гавриловой. Трое детей: две дочки-близняшки (Ева и Аня 2003 г.р.) и сын Рустам (2007 г.р.).
Увлечения. Самолеты – страсть Тарико: он один из первых купил себе личный «Боинг». Причем прекрасно справляется с ролью пилота сам.
Любит миллиардер и яхты: он владелец самого быстроходного катера с говорящим названием «Terrrible», на котором установлено три двигателя по 1000 «лошадок» каждый.
Также любит теннис, горные лыжи, бег и музыку.
Гламур. Рустам Тарико – истинный любитель шикарных автомобилей: Mercedes SLR и Maybach – далеко не полный перечень его приобретений.
Имеет дом на Сардинии, где любит отдыхать с размахом. Тарико долго имел славу разбитного тусовщика и организатора различных вечеринок, однако в последнее время бизнесмен предпочитает респектабельные приемы – к примеру, ежегодные встречи у Билла Гейтса. А в 2011-ом компания «Русский Стандарт» оказала поддержку при проведении грандиозного балетного Гала-вечера в Риме.
Любит миллиардер и широкие жесты: в 2008 г. на благотворительном приеме он купил право назвать в честь своей нынешней гражданской жены мадагакасрскую розовую орхидею. Обошелся ему этот подарок «всего лишь» в 320 000 евро.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:21
Там стара інфо...ще коли в Таріко все було Ок.
Після кризи 2014 не все в нього так гламурно.
Навіть і в сімї.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:34
Зняття з Депозитки без комісії у всіх банкоматах?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:38
Квесторе_поверніться так, без комісії в банкоматах країни. Тільки сума обмежена.
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