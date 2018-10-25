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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:кажуть шо процесінг не московити забезпечували а прибалти

агаа, европейские акционеры :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:11

Тут Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
банку піарять.
Кажуть що збирають депо і відносять грошенята в НБУ. Вже 110 млн віднесли.
І в серпні і вересні вже перестали жити не по кишені.
Але до кінця року з мінусів вилізти ніяк...знову для Таріко нічого не зароблять...мабуть. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:14

З інфо на сайті банки статутник надули до 1153 млн грн частина, ще не зареєстрована.
То є позитив.
Але з того ж сайту банки маєм цифірь.
Кредитний портфель на 1.03.18 1686 млн грн на 1.10.18 1551 млн грн.
Суттєвий мінус. :(
Кошти фізиків на 1.03.18 1466 млн грн на 1.10.18 1404 млн грн.
І тут просідання. :(
Звідси і мораль...прОцент по депо і поточних рахунках слід піднімати і клієнт повернеться до банки іншим місцем.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:29

http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK ... 2018-09-01
Активи і кредити фізикам в Таріко троха підросли в вересні...усе інше в мінусах. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:45

Таріко реальний ковбой


Семья. Не женат, живет с моделью Аленой Гавриловой. Трое детей: две дочки-близняшки (Ева и Аня 2003 г.р.) и сын Рустам (2007 г.р.).

Увлечения. Самолеты – страсть Тарико: он один из первых купил себе личный «Боинг». Причем прекрасно справляется с ролью пилота сам.

Любит миллиардер и яхты: он владелец самого быстроходного катера с говорящим названием «Terrrible», на котором установлено три двигателя по 1000 «лошадок» каждый.

Также любит теннис, горные лыжи, бег и музыку.

Гламур. Рустам Тарико – истинный любитель шикарных автомобилей: Mercedes SLR и Maybach – далеко не полный перечень его приобретений.

Имеет дом на Сардинии, где любит отдыхать с размахом. Тарико долго имел славу разбитного тусовщика и организатора различных вечеринок, однако в последнее время бизнесмен предпочитает респектабельные приемы – к примеру, ежегодные встречи у Билла Гейтса. А в 2011-ом компания «Русский Стандарт» оказала поддержку при проведении грандиозного балетного Гала-вечера в Риме.

Любит миллиардер и широкие жесты: в 2008 г. на благотворительном приеме он купил право назвать в честь своей нынешней гражданской жены мадагакасрскую розовую орхидею. Обошелся ему этот подарок «всего лишь» в 320 000 евро.
Подробнее: https://credit-card.ru/biography/tariko.php
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:живет с моделью Аленой Гавриловой.

Однако летом 2016 года в прессу просочились слухи о том, что миллиардер и модель расстались, прожив в гражданском браке 9 лет. Как оказалось, эта информация была достоверной.
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:21

  casper12 написав:
  greenozon написав:живет с моделью Аленой Гавриловой.

Однако летом 2016 года в прессу просочились слухи о том, что миллиардер и модель расстались, прожив в гражданском браке 9 лет. Как оказалось, эта информация была достоверной.

Там стара інфо...ще коли в Таріко все було Ок.
Після кризи 2014 не все в нього так гламурно.
Навіть і в сімї. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:34

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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:38

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casper12
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