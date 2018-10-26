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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:46

йшов другий день...

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Повідомлень: 3206
З нами з: 01.06.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 04:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

по депозитке п2п через сторонний сервис на вход и выход без %?
Hack-Stock
 
Повідомлень: 47
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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