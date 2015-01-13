|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:46
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 27 жов, 2018 04:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
по депозитке п2п через сторонний сервис на вход и выход без %?
Додано: Суб 27 жов, 2018 06:33
Без. Но є обмеження по сумі.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
|