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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:46
+50грн !
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Додано: Суб 27 жов, 2018 04:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
по депозитке п2п через сторонний сервис на вход и выход без %?
Додано: Суб 27 жов, 2018 06:33
Без. Но є обмеження по сумі.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 09:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
Яка сума обмеження?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Суб 27 жов, 2018 09:08
Кажуть 1000 ...не тестив. Ну і 10000 готівка в банкоматах.
Вистачить на дрібні трати?
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Додано: Суб 27 жов, 2018 09:24
В мене давало 2000+2000+1000 (P2P). Саме в такій комбінаці; зразу 5к - не давало . Все, і вперся в ліміт 5000 гривен/доба.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 09:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
А через горячку поднять лимит невозможно?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Суб 27 жов, 2018 09:41
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 27 жов, 2018 10:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
ДіБілінг наче запустили. Какртку "можна поповнити", навіть 3ДСекур вже новий прикрутили. Але баланс на дебетній ізі -1800. Чатбот недоступний, підтримка бухає.
Додано: Суб 27 жов, 2018 11:16
никому не верю
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