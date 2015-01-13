|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 11:22
Писали иб заработает в понедельник
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1578
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|13299
|2578086
|
Суб 27 жов, 2018 11:17
Sanio
|
|307
|55278
|
Суб 27 жов, 2018 06:35
sens
|
|62966
|7883084
|
|