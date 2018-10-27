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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 11:22
Писали иб заработает в понедельник
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
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Boundless
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:04
Boundless написав:
Писали иб заработает в понедельник
выходит что остатки по картам попали в блок из-за миграции на 4 дня
никому не верю
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sens
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